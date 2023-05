Genoa in Serie A, tifosi in delirio: Gilardino e la squadra in trionfo a De Ferrari

Genova. Una festa che si è protratta sino a sera in centro città. Il pullman scoperto è partito da piazzale Kennedy e ha raggiunto piazza De Ferrari alle 19.30, al culmine della giornata che ha visto il Genoa tornare in Serie A. Dopo la festa allo stadio Luigi Ferraris, le celebrazioni per il ritorno nella massima serie dopo solo un anno di purgatorio, si sono spostate come tradizione nel centro cittadino. I giocatori hanno festeggiato insieme ai loro tifosi stappando bottiglie, accendendo fumogeni e cantando insieme a loro, in uno scambio di maglie e striscioni. Ad accoglierli fuochi d’artificio.

Migliaia le persone che si sono riversate in piazza in attesa dei protagonisti di una cavalcata iniziata non come inizialmente i tifosi speravano, con qualche difficoltà nella gestione da parte di Blessin che a un certo punto sembrava non avere più in mano lo spogliatoio.

