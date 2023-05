I sindacati lanciano la campagna salvavita per i camionisti: “Man down e segnale luminoso SOS a bordo per non morire in solitudine”

Liguria. “I camionisti spesso muoiono in solitudine, vittime dello stress che li logora e li consuma. Perdono la vita all’interno delle cabine dei loro camion e, in alcuni casi, vengono ritrovati anche a distanza di giorni perché l’autista è di fatto un lavoratore che opera in solitudine su un mezzo che non è dotato di alcun dispositivo di sicurezza. Se l’autista ha un malore a bordo, il mezzo non è predisposto per la segnalazione e il peggio avviene nel totale silenzio della solitudine”. Lo affermano in una nota Marco Gallo e Leonardo Cafuoti di Filt Cgil, Mirko Filippi e Pietro Cesarano di Fit Cisl, Giovanni Ciaccio e Simone Angius di Uiltrasporti.

“Per questi lavoratori impegnati per parecchie ore di giorno e di notte, che operano in solitudine e sono sottoposti a un lavoro molto stressante, crediamo che non sia più rinviabile l’introduzione di dispositivi Man Down (Uomo a terra)- predisposti per inviare un segnale di aiuto all’azienda o a una centrale operativa dedicata. Parliamo di dispositivi capaci di individuare immediatamente il luogo dove si trova l’autista – spiegano i sindacati – Non sempre la programmazione dei viaggi permette agli autisti di sostare in luoghi sorvegliati e popolati, per questo anche un eventuale segnale luminoso, un SOS, potrebbe salvare loro la vita”.

