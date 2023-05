Il Pd dopo le parole di Lenoci: “E’ sceso in campo il fuoriclasse del civismo di qualità della Ponzanelli”

Il Partito democratico di Sarzana interviene a proposito di quanto affermato ieri agli Impavidi da Sabino Lenoci in apertura della serata “Vincerò”. “Il civismo di qualità messo in campo dalla sindaca Ponzanelli ha fatto dunque scendere in campo il suo fuoriclasse – si legge nella nota del Pd sarzanese -. Ieri sera al galà dell’Impavidi (mezzo vuoto) contrabbandato inizialmente come tale, poi convertito in kermesse elettorale per richiamo prefettizio, il grande critico musicale milanese ed autoproclamato prossimo responsabile della latitante cultura sarzanese ha in principio garantito di nuovo – nella generale ilarità – il carattere apolitico dell’evento che lui – candidato – ha proclamato di aver ideato e organizzato e di cui la sindaca uscente – ricandidata – era l’ “ospite d’onore”. Poi – prosegue l’intervento del Pd sarzanese -, dopo la sommessa, garbata, modesta rassegna del suo palmares internazionale e dei suoi indubbi meriti sarzanesi, ha inscenato un melodramma (ça va sans dire) proclamando che “non si fa certo intimorire da quattro bifolchi che pensano che io sia venuto qui per fare campagna elettorale”. Ce l’aveva – dicono i ben informati – con chi ha evidenziato l’equivoca natura di quella serata suscitando un fin troppo benevolo richiamo da parte della Prefettura alla Ponzanelli alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di propaganda elettorale. Mentre, quando se l’è presa con “quattro cretini”, pensava probabilmente a quelli del Pd, che peraltro non hanno criticato lui ma la sindaca e la sua lista civica che hanno messo in scena un meeting propagandistico camuffato da raffinata soirée forzando le regole sulle elezioni e quelle sulla gestione dell’Impavidi. Però non è mancato un momento di struggente, sincera, accattivante umanità. Ed è stato quando il nostro assessore alla cultura in pectore ha rassicurato intrepido: “non mi intimorisce certo un teatro non pieno come quello di stasera” (non pieno è un eufemismo che sta per mezzo vuoto)”, concludono dal Partito democratico.

L’articolo Il Pd dopo le parole di Lenoci: “E’ sceso in campo il fuoriclasse del civismo di qualità della Ponzanelli” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com