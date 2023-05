Imperia, avvio dei lavori per la tutela della costa. Assessore Marco Scajola: «l’estate si potrà svolgere in maniera tranquilla e sicura»

Imperia. Sopralluogo questa mattina in via Angelo Novaro da parte dell’assessore regionale all’urbanistica e demanio marittimo Marco Scajola, insieme al sindaco Claudio Scajola e all’assessore Laura Gandolfo per i lavori relativi alla tutela della costa. Sono due gli interventi di mitigazione dell’erosione costiera e della protezione dei centri abitati, oggetto dell’incontro di questa mattina, come spiega l’assessore Scajola: «Abbiamo raccolto il progetto e l’appello del comune di Imperia, che richiedeva un intervento, anche da un punto di vista economico, da parte di Regione, per sostenere la riqualificazione e la messa in sicurezza dei moli di fronte alla zona della Rabina. Nonostante non ci siano stati danni legati al maltempo, l’erosione aveva portato delle aree strategiche, frequentate nel periodo estivo sia da cittadini sia da turisti, che rischiavano di dover vedere queste zone di pregio e importanti per la città “off limits” dall’utilizzo, per l’arrivo di possibili mareggiate. Cofinanziamo l’ottimo lavoro portato avanti dall’amministrazione e l’estate si potrà svolgere in maniera tranquilla e sicura».

Gli interventi sono stati finanziati da Regione con fondi regionali del Demanio marittimo per oltre 114 mila euro, con un cofinanziamento dell’amministrazione comunale di circa 22mila euro.

