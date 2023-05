Imperia, Claudio Scajola incontra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: «L’Armo-Cantarana inserita fra le priorità»

«Ci sono buone notizie sul fronte dell’Armo-Cantarana. La Regione Piemonte, così come la Liguria, ha inserito l’opera tra le priorità della programmazione presentate ad ANAS. Si tratta di un collegamento importantissimo per il turismo e il commercio dei nostri due territori. Da presidente della Provincia e da sindaco della città capoluogo non posso che esprimere soddisfazione. Dobbiamo continuare a dialogare con tutti gli Enti e le Istituzioni per togliere il nostro splendido territorio dall’isolamento infrastrutturale. Dobbiamo continuare a insistere sulle grandi opere di collegamento, come abbiamo fatto in questi anni. Non ci rassegniamo a essere una terra isolata a causa di infrastrutture assenti o carenti» conclude il sindaco e presidente della provincia di Imperia.