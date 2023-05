Finale Ligure. Lutto, nel finalese, per la scomparsa di Gabriello Castellazzi, ex insegnante di materie scientifiche ed ex amministratore comunale di Finale Ligure e portavoce di “Europa Verde – Verdi del Finale”. Aveva 78 anni.

Fondatore dei Verdi finalesi nel 1986 e consigliere e assessore durante le giunte Bottino e Cassullo, è sempre stato in prima linea nella tutela e nella difesa dell’ambiente e delle pecualirità naturalistiche del territorio.

