Natale: “Che fine ha fatto la stabilizzazione degli interinali della sanità?”

“Accogliamo con non poca perplessità la risposta dell’assessore Gratarola ai nostri rilievi sul saldo reale degli infermieri che saranno assunti presso l’Asl 5 nel prossimo futuro. La perplessità ci deve essere concessa. Innanzitutto perché i nuovi numeri dell’assessore sono diversi da quelli da lui stesso esposti in consiglio regionale di fronte alla nostra interrogazione: un limpido caso di autosmentita. Secondariamente perché Gratarola cita un lasso di tempo diverso da quello oggetto delle nostre osservazioni. Concedendosi, per così dire, due mesi in più”. E’ la controreplica di Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, alla nota che ha seguito i rilievi esposti dopo aver ottenuto dalla stessa giunta i numeri relativi agli effetti del concorso di Alisa.

“Serve chiarezza sul numero delle stabilizzazioni, perché si citano 24 infermieri a tempo determinato, sui 36 attualmente in servizio, che hanno maturato i nuovi requisiti previsti dal decreto Milleproroghe – illustra Natale -. Tuttavia non si fa riferimento a tutti coloro i quali quei requisiti li hanno già raggiunti da tempo. Inoltre non si parla degli interinali, che avrebbero anch’essi avuto diritto a partecipare, sempre attenendosi alla risposta ottenuta dall’assessore in occasione di una mia interrogazione in consiglio”.

