Nzola c’è, ma solo per la panchina. Ballardini senza Dessers, ma con Okereke

Novanta minuti che rischiano di valere una stagione. Lo Spezia arriva allo Zini di Cremona consapevole dell’importanza di questo turno di campionato, in cui il Verona sarà avversario del Lecce e in cui, in un modo o nell’altro, gli equilibri da lunedì potrebbero essere cambiati. Dopo il 2-2 dell’andata, tutto è cambiato in entrambe le squadre. Via Alvini e Gotti, dentro Ballardini e Semplici, che hanno dato modo alle due formazioni di restare a galla e lottare per la permanenza in categoria.

Più complesso il cammino dei grigiorossi, che con Ballardini in panchina hanno comunque svoltato. Tre vittorie, tutte arrivate nel girone di ritorno, e uno straordinario cammino in Coppa Italia che li ha visti sconfiggere il Napoli campione d’Italia e la Roma. Dalla difesa a tre a quella a quattro, Ballardini ha cambiato anche il sistema di gioco della squadra lombarda, che proprio con un poker difensivo si prepara ad affrontare lo Spezia. Aiwu, un centrale, e Valeri terzini, la conferma di Chiriches, super a San Siro contro il Milan mercoledì e il georgiano Lochoshvili a sigillare la porta di Carnesecchi, che proprio contro lo Spezia all’andata aveva impressionato nella sua prima da titolare in Serie A. A centrocampo si punta sull’esperienza di Castagnetti e sul fisico di Meité, mentre in avanti Ballardini fa la conta dei presenti. Fuori Dessers, squalificato Pickel (in gol all’andata), ai box anche Tsadjout, dovrebbe essere Galdames a partire sulla trequarti, con Benassi e l’ex Okereke sulle fasce e con capitan Ciofani unico centravanti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com