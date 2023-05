Omicidio a Savona, la fine della relazione e offese personali scatenano la rabbia dell’omicida

Savona. Una relazione finita, per la quale lui non si sarebbe mai dato pace. Un ultimo incontro, in occasione del quale lei lo avrebbe offeso scatenando la sua rabbia, sfociata poi in un colpo di pistola mortale. Sono queste, secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia di Stato, le ragioni alla base dell’omicidio avvenuto alle 2 della notte scorsa in piazza delle Nazioni a Savona.

Lui è un cittadino della Guinea di 27 anni, incensurato e regolare sul territorio nazionale, con un impiego nella cucina di un ristorante nella zona del porto di Savona; lei una albanese di 27 anni, regolare sul territorio (e con qualche precedente per stupefacenti) con un impiego nella sala dello stesso ristorante.

