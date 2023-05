Pieve di Teco e Nizza unite dalla lirica, il tenore Rèmy Mathieu si racconta: «Un lavoro dinamico e sempre ricco di sfide»

Pieve di Teco- Nizza. «Hai una bella voce». Così è iniziata la carriera del tenore francese Rèmy Mathieu oggi 33 anni, quando la sua maestra di pianoforte, appena bambino, gli indicava la via per la sua futura carriera. Lui ancora non lo sapeva ma la sua vita stava per cambiare. Concerti in tutto il mondo accanto alle stelle della lirica tra cui Andrea Boccelli e Placido Domingo. Dopo cinque anni di studio, ha iniziato a calcare palcoscenici dei prestigiosi teatri interpretando i personaggi più famosi nel panorama della lirica.

«Ho iniziato quando avevo sette anni- racconta- andavo a lezione di piano e la mia maestra mi ha detto che avevo una bella voce. Successivamente ho visto sul giornale che cercavano giovani cantanti per il coro di Monaco, mi hanno preso e così ho iniziato. Ho fatto concerti in Cina, Sud Africa, Argentina e in tutto il mondo con loro. È stata una bella esperienza e ho deciso di continuare come solista. Ho studiato al conservatorio di Nizza dai 16 ai 18 anni, successivamente al conservatorio di Lione fino ai 23 anni e dopo ho iniziato la mia carriera per l’Opéra di Lione dove mi hanno dato alcuni ruoli sul palco con la possibilità di essere notato dagli agenti : così è stato e ho iniziato la carriera da tenore». A Pieve cdi Teco è capitato un giorno per caso con la sua compagna e da allora ci trascorre più tempo possibile. Un’oasi di pace e tranquillità al di fuori degli impegni lavorativi.

