Semifinali, Iren Genova Quinto sconfitto in gara uno

Savona. Va alla Rari Nantes Savona gara 1 dei play off per il 5°/8° posto del campionato di Serie A1. Alla “Zanelli” i padroni di casa si impongono 15-9 sull’Iren Genova Quinto, passivo che ha preso tali fattezze solo nel quarto e ultimo periodo, con Gitto e compagni che sino a quel momento erano riusciti a rimanere in scia. Appuntamento per gara 2 martedì, alle 20,30, alla piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro.

“Devo fare i complimenti ai miei ragazzi – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Abbiamo dato il cento per cento e questa è una delle note positive della giornata. Non abbiamo disputato una brutta gara, la abbiamo impostata bene ma non siamo riusciti ad adeguarci al metro di arbitraggio, piuttosto severo nonostante giocassimo a zona. Nell’ultimo tempo, poi, il carico di falli e il dispendio energetico delle prime tre frazioni si sono fatti sentire e la gara è scivolata verso il punteggio definitivo. Dobbiamo fare tesoro di quello che non è andato, archiviare questa partita e riprovarci martedì”.

