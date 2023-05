Semplici senza giri di parole: “Sono incazzato nero. Ma ci crediamo ancora”

“Sono incazzato nero”. Senza troppi giri di parole, Leonardo Semplici analizza il ko dello Spezia ai microfoni di Sky. “Credo che vedere la propria squadra giocare con questa determinazione ed uscire per la terza volta consecutiva a mani vuote è motivo di grande arrabbiatura. Ci manca il colpo finale, dispiace perché i ragazzi stanno dando tutto. Sembra un momento difficile, ma noi solo continuando a credere in quello che facciamo possiamo arrivare all’obiettivo. Se non vinciamo, però, è inutile guardare gli altri”.

Ma nonostante il momento sia quello che è, la squadra non può mollare e Semplici lo ribadisce anche ai microfoni di Dazn: “Ho cercato di rincuorare i ragazzi. Sono tanti anni che faccio l’allenatore e non mi era mai capitata una cosa del genere. Domani ci ritroviamo, è giusto mandare un messaggio a noi e alla gente che ci segue, e che ringrazio per averci seguito anche stasera. Dobbiamo lavorare a livello morale, quando giochi così ed esci a mani vuote moralmente fai più fatica. Credo che i ragazzi siano responsabili, ci tengono all’obiettivo e nonostante tutto ci crediamo e vogliamo fare quei punti che ci servono per arrivare all’obiettivo. Dobbiamo lavorare sulla testa, vedere le cose fatte bene che sono state tante, nonostante il risultato dica altro. Chi vede il calcio capisce l’impegno dei ragazzi, che hanno dato tutto e dovranno dare tutto fino alla fine. A livello di morale questo sarà l’allenamento più importante da qui alla fine della stagione”.

