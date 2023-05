Serie A1: la finale scudetto sarà ancora Pro Recco contro Brescia

Palermo. La Pro Recco espugna la vasca del Telimar Palermo per 5-11, con il poker di Zalanki, e conquista il pass per la finale scudetto, la diciassettesima consecutiva; come avviene ormai dal 2012, sarà contro il Brescia la sfida che assegnerà il tricolore: i lombardi hanno sconfitto l’Ortigia.

Gara 1 si giocherà alla “Ferro” martedì 16 maggio. In Sicilia senza Ivovic e Aicardi, non al meglio, mister Sukno lancia il giovane Rossi. Come in gara 1 è Iocchi Gratta a sbloccare il match ben servito da Zalanki, poi il mancino ungherese si mette in proprio per lo 0-2 dopo 110 secondi di gioco. Irving accorcia in superiorità, ma la Pro Recco scappa ancora prima della sirena con Fondelli ed Echenique, con l’uomo in più, per l’1-4 che chiude il primo parziale.

» leggi tutto su www.genova24.it