Sestri. Francesco Muzio: “Le mie proposte di svolta per la sicurezza”

Candidatosi ad un mese ed una settimana dalle elezioni, Francesco Muzio è il settimo candidato alle comunali del 14 e 15 maggio a Sestri Levante. L’ex consigliere comunale dei 5 Stelle è supportato dalla lista “Noi con te- Sestri Levante”; il simbolo non è quello ufficiale dei Cinque Stelle ma lo richiama soltanto (tre stelle azzurre). Questo perché il Movimento aveva dichiarato che non sarebbe sceso in campo; inoltre è da sottolineare che rappresentanti dei Cinque Stelle e altri ex consiglieri, diversamente da Muzio, hanno scelto di appoggiare Marcello Massucco, fino a candidarsi nella lista specifica “Movimento in città”. Tra i suoi temi della campagna elettorale, l’avversità al depuratore in località Ramaia, l’attenzione al decoro urbano e alla sicurezza, la viabilità a Riva. In caso di ballottaggio Muzio ha dichiarato che non farà alcun apparentamento.

Perché ha deciso di candidarsi ? “Sono stato cercato un po’ da tutti i candidati per inserirmi in lista, obiettivamente non ho trovato quello spunto che mi interessava. Poi, all’improvviso, un gruppo di ragazzi che aveva voglia di spendersi ha voluto provare: mi hanno chiesto di candidarmi e a quel punto siamo riusciti a fare la lista ed è nato l’entusiasmo che ho sempre avuto e siamo riusciti ad arrivare fino in fondo con una squadra, perché solo una squadra riesce a fare qualcosa in quaranta giorni con idee e programmi seri”.

