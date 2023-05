Tari a Carcare, il sindaco: “La bonifica dell’anagrafe dei contribuenti compensa gli aumenti dei costi delle aziende riciclatrici”

Carcare. A Carcare le tariffe Tari e il piano finanziario economico del costo dei servizi di raccolta rifiuti, saranno in approvazione nel consiglio comunale di lunedì 8 maggio, insieme ad altri atti punti all’ordine del giorno.

Spiega il sindaco Christian De Vecchi: “Il Pef (Piano Finanziario Economico) per la determinazione delle tariffe Tari rappresenta la somma di tutti i costi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Carcare. Per intenderci i costi del lavoro di raccolta svolto dal gestore, i costi dei servizi delle aziende riciclatrici dei rifiuti (discarica degli indifferenziati), i costi del Comune, inclusi i proventi della vendita di alcune tipologie di rifiuti. La somma di tutti i costi è per il comune di Carcare pari a 915.374 euro”.

» leggi tutto su www.ivg.it