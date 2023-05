Vallecrosia, Fabio Perri rimanda le accuse al mittente: «E’ Biasi a dare messaggi travisati»

Vallecrosia. «In merito all’endorsement rivoltomi, ringrazio l’ex sindaco Giordano, l’ex assessore Paolino e i componenti dell’amministrazione Giordano, perché hanno visto in me una persona rispettosa, onesta, leale e corretta, che si è messa a disposizione della città, confrontandosi nei percorsi amministrativi. Il sindaco (Armando Biasi, ndr) c’è rimasto male e mi dispiace, probabilmente questo è quello che le persone dall’esterno vogliono vedere e vorranno avere. Sono stato una persona con queste caratteristiche, lo sono adesso e lo sarò per voi, cari cittadini, se mi darete la possibilità di essere il vostro sindaco».

A dichiararlo è l’attuale consigliere e candidato sindaco di Vallecrosia alle amministrative di maggio Fabio Perri, che risponde alle accuse mossegli dal sindaco Armando Biasi, dopo la lettera scritta dall’ex sindaco Ferdinando Giordano e dal suo vice Emidio Paolino, che nei giorni scorsi hanno attaccato l’attuale primo cittadino e dichiarato pubblicamente di sostenere il suo avversario.

