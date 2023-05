Vallecrosia rende omaggio al grande Erio Tripodi, intitolata una piazza al ristoratore chansonnier

Vallecrosia. La nuova piazza a ridosso dei giardini, nell’area che la città ha dedicato ai festeggiamenti, da oggi porta il nome di Erio Tripodi: operatore culturale, chansonnier e ristoratore conosciuto in Italia e nel mondo per la sua passione per la musica, che lo ha portato a collaborare con grandi artisti, lanciare numerose carriere e creare un museo, unico nel suo genere, dedicato alla canzone.

La scopertura della targa è avvenuta nel pomeriggio di oggi, nell’ambito della due giorni di eventi “Erio, una vita per la musica”, organizzata dall’amministrazione comunale, insieme con la figlia di Tripodi, Anna, e la fondazione “Erio Tripodi, museo della canzone Vallecrosia”.

