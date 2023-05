Albenga in Serie D. Gli ingauni alzano la coppa prima del derby contro l’Imperia

Albenga. Nonostante una settimana turbolenta all’interno del sodalizio che ha portato alle dimissioni in primis di Simone Marinelli come presidente, per poi susseguirsi quelle di Chiarlone e Cocito, oggi all’Annibale Riva è tempo di festeggiare per poi avviare la festa Serie D in città nel tardo pomeriggio. E la sfida è probabilmente quella più sentita, ovvero contro gli acerrimi rivali dell’Imperia.

Avvenuta inusualmente prima del match, la premiazione dei bianconeri tutti schierati per alzare la coppa ha visto naturalmente tanti applausi per Pietro Buttu, ma anche un vero tripudio per il presidente uscente Marinelli: un bel legame con l’intera piazza.

