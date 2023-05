Albenga in Serie D: Marinelli bagno di folla, Buttu canta l’inno

Albenga. Nell’intervallo del sentissimo derby contro l’Imperia, terminato con un rocambolesco 3 a 3, il presidente Simone Marinelli è andato a consegnare personalmente la coppa dell’Eccellenza agli ultras bianconeri presenti allo stadio. Un legame sempre lineare quello con la tifoseria organizzata bianconera, che ha suon di “Finalmente un presidente” oppure “Marinelli in Europa portaci con te” hanno mostrato le proprie manifestazioni d’affetto. Resta da capire se nel futuro ci sarà ancora la sua figura all’interno dell’ambiente, ma a livello emozionale è stata sicuramente una stagione che è valsa doppia, o forse tripla. Poi ecco Pietro Buttu che, stavolta in apertura della festa post partita avvenuta in Piazza De André, intonare l’inno ufficiale bianconero con quel solito filo di commozione.

Da quello striscione che recitava “Una nuova storia: Buttu-Marinelli per la gloria” sono ormai passati ben 10 mesi. In questo arco di tempo l’ambiente bianconero ha costruito le basi per un campionato che sa di storia: l’Albenga Calcio torna in Serie D dopo 33 anni, ecco la gloria immediata che la piazza tanto desiderava. Quest’oggi all’Annibale Riva c. Anche in questa occasione sia il presidente sia l’allenatore bianconero si sono raggiunti nel momento dei festeggiamenti, così da potersi unire nell’ormai iconico abbraccio che racchiude due dei protagonisti più importanti della storia recente del club ingauno.

