Battipaglia espugna il PalaMariotti, Cestistica mercoledì in Campania per gara 2

La Cestistica perde gara-1 e il fattore campo nella semifinale playoff A2 femminile con Battipaglia: la squadra campana, infatti, è riuscita ad espugnare il PalaMariotti col punteggio di 61-69 dopo una partita molto intensa in cui le difese sono state più decisive degli attacchi. La compagine bianconera paga una serata storta al tiro, soprattutto nei momenti importanti e in particolare da oltre l’arco, in cui non è riuscita a trovare il canestro con continuità. A questo va aggiunto il rebus Ferrari, protagonista dell’incontro con 25 punti, e vera spina nel fianco della difesa spezzina. La Cestistica però si porta in gara-2 la reazione avuta durante la gara, nonostante abbia dovuto quasi sempre rincorrere Battipaglia, eccetto nella prima metà del primo e del terzo quarto, in cui le padrone di casa hanno inizialmente toccato il +4 con Templari (12-8). Da lì l’O.ME.PS. Afora Givova ha recuperato e preso le redini della partita, sfruttando la maggiore fisicità rispetto alle avversarie. E se nel primo periodo, finito 18-21, le due squadre hanno avuto un buon feeling col canestro, ciò non si può ribadire per il secondo, terminato con un parziale di 8-6 per la Cestistica ma in cui efficacia difensiva e agonismo hanno avuto la meglio sulla qualità del gioco. All’intervallo lungo Battipaglia è ancora avanti ma di un solo punto: 26-27. Nella ripresa le bianconere partono meglio e riescono a rimettersi alla guida della gara in un paio di frangenti con Castellani e Delboni (35-34), poi la compagine campana piazza la prima spallata con un 0-10 targato Ferrari – 8 dei 10 punti portano la sua firma – che, però, non intacca la fiducia spezzina, con la pronta risposta del duo Castellani-Zolfanelli, che riporta le padrone di casa a due possessi pieni (42-48 al 30’). La Cestistica comincia bene l’ultimo quarto e trova il break di 8-2 per impattare sul 50-50. Il contatto tra le due squadre, però, dura giusto un paio di possessi, perché l’O.ME.PS. Afora Givova piazza la seconda spallata, stavolta quella decisiva, con un parziale di 2-11 che regala il +9 alle ospiti (52-61). Castellani interrompe il momento favorevole di Battipaglia con una tripla, ma le bianconere non riescono a racimolare le ultime energie per rimontare una terza volta, pagando forse lo sforzo per recuperare i due precedenti svantaggi. Al PalaMariotti vince l’O.ME.PS. Afora Givova 61-69. Adesso la serie si sposterà in Campania mercoledì sera per gara-2, con Battipaglia che avrà il match point a proprio favore, mentre la Cestistica dovrà lavorare per trovare quegli aggiustamenti necessari per provare a portare la serie alla “bella” nel prossimo weekend.

Cestistica Spezzina – O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 61 – 69 (18-21, 26-27, 42-48, 61-69)

