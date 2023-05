Camogli: pienone di turisti e campagna elettorale

Camogli è uno dei Comuni in cui la presenza massiccia di turisti si nota di più a causa della ristrettezza degli spazi. Marea di gente che arriva in treno o su mezzi privati; code davanti ai panifici; spiagge invase da chi vuol prendere la tintarella o fare un bagno, ma non particolarmente affollate, compresa quella di San Fruttuoso fotografata all’una circa.

La massa di turisti accentua i problemi. Lamentele a non finire per i gabinetti rifatti recentemente sulla calata portuale: intasati, maleodoranti, inutilizzabili. Solita ristrettezza di spazio sul lungomare a causa dei dehor concessi agli esercizi pubblici in punti sbagliati; anche il camioncino dei rifiuti (servizio essenziale dato l’elevato numero di presenze) deve fare i conti con i clienti dei locali seduti a tavolino. E poi i posteggi introvabili e i “foresti” con tanto di autorizzazione a posteggiare per più giorni, gratuitamente, negli stalli destinati ai residenti. Tutti motivi che in campagna elettorale (si vota il 14-15 maggio) servono ad alimentare polemiche e dirottate voti.

