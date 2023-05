Canottaggio/ Argus a Corgeno, pioggia di medaglie

Ottimi risultati per i ragazzi della Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure al Meeting Nord Italia di Corgeno (Varese), sabato 6 e domenica 7 maggio.

Vittoria nel doppio femminile Allievi C per Bianca Bernardi in coppia con Maria Luisa Dittamo (Velocior). Oro anche per Francesco Verderame, nel doppio maschile universitari maschile in coppia con Raphael Ronco (Caprera). Sempre Francesco Verderame è arrivato secondo per una incollatura (40 centesimi di secondo) nel singolo universitari maschile. Quinto posto nel singolo 7,20 Allievi C maschile per Thomas Angius. Sesto posto nel doppio allievi C femminile per Michelle Castania e Carlotta Castagnola. Medaglia d’argento per il quattro di coppia Allievi C maschile per Oscar Canale, Aldin Apuzzo, Manuel Battista Tosi, Lorenzo Caperoni. Argento anche per gli allievi C quattro di coppia femminile di Bianca Bernardi, Michelle Castania, Carlotta Castagnola ed Emma Giachino (Caprera). Medaglia di bronzo nel doppio Allievi C maschile di Oscar Canale e Lorenzo Caperoni. Argento per il doppio allievi C maschile di Aldin Apuzzo e Manuel Battista Tosi. Sesto Thomas Angius nel singolo Allievi C maschile.

