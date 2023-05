Una bambina di sette anni ha subito una ferita alla testa per un banale infortunio mentre in casa. E’ accaduto a Casarza Ligure poco dopo le 20.15. E’ intervenuto il 118 con l’automedica Tango-1 e la Croce Verde di Casarza Ligure. In un primo momento la bambina sembrava più grave e le era stato assegnato il codice rosso, poi fortunatamente derubricato in giallo. Il trasporto all’Istituto Gaslini, anche per accertare se la bambina ha subito traumi interni.

