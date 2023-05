Cestistica spezzina in campo per gara-1 delle semifinali playoff contro Battipaglia

Dopo la vittoria su Selargius e una decina di giorni senza gare ufficiali, utili però per lavorare al meglio in allenamento, per la Cestistica è giunto il momento di tornare in campo: oggi alle 18 al PalaMariotti comincia la serie con Battipaglia, valida per la semifinale playoff del girone sud di A2. È anche la sfida tra le due squadre arrivate a pari punti, seconde, dietro a Empoli, con le spezzine col fattore campo a proprio vantaggio per via del doppio successo negli scontri diretti. Si prospetta perciò una serie molto equilibrata, anche se proprio quegli scontri diretti non sono indicativi attualmente, considerato che l’O.ME.PS Afora Givova ha cambiato qualche elemento del proprio roster, salutando Rylichova a metà stagione e inserito invece Ferrari e Crudo come giocatrici dal maggiore impatto sul rendimento della compagine campana. Queste due giocatrici, infatti, stanno viaggiando rispettivamente a 15,9 e 9,1 punti di media a partita, con Potolicchio a sostenere le maggiori responsabilità offensive in quanto atleta che prende più tiri, realizzando 14,2 punti di media. Sotto canestro, invece, Alford è la dominatrice assoluta di Battipaglia con 10,8 rimbalzi catturati a partita. Al contrario dell’O.ME.PS Afora Givova, invece, la Cestistica ha mantenuto il suo roster intatto per l’intera stagione, nonostante qualche infortunio abbia allontanato dal campo importanti giocatrici per alcuni match. E proprio da questa coesione dovranno ripartire le bianconere, attese al PalaMariotti da un pubblico numeroso che sicuramente non mancherà di far sentire il proprio supporto alla squadra. La direzione di gara è stata affidata a Michele Melai di Calcinaia (PI) e Davide Mariotti di Cascina (PI). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dalle ore 17:55 circa.

