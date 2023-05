Frontale in galleria tra due auto: 8 feriti di cui 4 gravi e due bambini

Genova. Terribile incidente questo pomeriggio sulla strada statale 45 della Val Trebbia, dove, all’interno della galleria di Laccio si sono scontrate due auto frontalmente.

Otto le persone ferite, di cui quattro in maniera grave: due di queste sono state trasportate al pronto soccorso del San Martino con l’elicottero dei vigili del fuoco. Presentavano diverse fratture su tutto il corpo. Altri due, sempre in codice rosso ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati con l’ambulanza sempre al policlinico.

» leggi tutto su www.genova24.it