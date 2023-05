Il parroco di Pietra Ligure Giancarlo Cuneo ha fatto eco ai cori provenienti dal “Luigi Ferraris” di Marassi facendo suonare a festa le campane della chiesa di San Nicolò intonando l’inno del Genoa.

Il prelato del comune della provincia di Savona non ha mai fatto mistero della sua “fede” genoana e per questo ha deciso di omaggiare in un modo decisamente inconsueto la grande stagione della squadra di mister Alberto Gilardino.

