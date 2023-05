Geo Barents, Croce Rossa all’opera con settanta volontari: il bilancio delle operazioni

Settanta volontari, quindici mezzi fra ambulanze, veicoli logistici, di segreteria e alloggio, cinque tende utilizzate per le visite e il ristoro dei migranti e un impegno sul campo a partire da venerdì fino a questa mattina, per lo smontaggio del campo di accoglienza. È questo il bilancio delle operazioni gestite dalla Croce Rossa per lo sbarco dei migranti dalla nave Geo Barents. Dopo il primo arrivo alla Spezia, a fine gennaio, della nave di Medici Senza Frontiere, i volontari Cri dei Comitati della Spezia, di Ameglia, Follo, Levanto, Riccò del Golfo e Sesta Godano si sono nuovamente mobilitati per garantire l’accoglienza e l’assistenza ai 336 migranti sbarcati dalla nave.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com