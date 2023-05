‘Golia’, la prima genovese del documentario sulla tragedia della Diga di Molare

Genova. Fu una delle più grandi tragedie italiane del secolo scorso ma passò quasi in silenzio e fu presto dimenticata, tranne da chi visse sulla sua pelle le conseguenze di quel disastro. Parliamo del disastro di Molare, avvenuto il 13 agosto del 1935, quando eccezionali piogge condensate in poche ore fecero di fatto cedere una delle dighe costruite pochi mesi prima per realizzare un invaso artificiale.

Un incidente dalle dimensioni enormi: rotta una di queste dighe, non la principale, si riversarono a valle 30 milioni di metri cubi d’acqua che arrivarono fino a Ovada, distruggendo ponti, paesi e edifici di ogni genere. Le vittime ufficiali furono 111: molti corpi dei dispersi furono trovati solamente anni dopo. Un episodio che molti considerano il ‘Vajont ligure’, ma che molto presto è andato dimenticato, e poco raccontato: il regime da tempo propagandava la forza autarchica del paese, e questa macchia non doveva prendere spazio.

» leggi tutto su www.genova24.it