Il CAI Sanremo organizza una escursione tra mare e collina nella Valle di San Lorenzo

Valle del San Lorenzo. Stimolante escursione collinare, che si può chiudere ad anello sfruttando il nuovo tratto di pista ciclabile bordo mare organizzata dal CAI di Sanremo.

«Nei pressi del punto di incontro (quota 10 m slm) si prenderà una stradella tra le case, poi mulattiera, che velocemente ci consente di attraversare in quota la provinciale per Civezza,e risalire ancora, sino ad incrociare, fatti c.a 500 m, a quota 95 una stradella carrabile di crinale. La seguiamo proseguendo di cresta con leggeri saliscendi (loc. “Terre Bianche), tra ville sparse ed oliveti e dopo circa 3 km raggiungiamo l’emergente nucleo storico di Civezza (quota 230 m), piacevole borgo medioevale. Ci dirigiamo quindi ad est su strada per 700 m sino alla chiesa di N.S. delle Grazie (264 m), da dove, seguendo il tracciato del Sentiero Liguria imbocchiamo una facile sterrata che prosegue scendendo gradualmente tra ex coltivi e oliveti sino all’antico Borgo di Torrazza (quota media 130 m), memoria delle antiche scorribande barbaresche. Un rapido collegamento, tipo mulattiera ci porta all’antica e preziosa chiesa romanica di S. Giorgio navata unica. Siamo arrivati alla borgata Clavi (43 m. s.l.m.) e da qui si va in direzione sud seguendo la vecchia strada carrabile che ci collega, dopo c.a 1,5 km, alla frazione Piani (quota 25 m), dove non possiamo mancare di visitare il Santuario dedicato all’Assunta (già di stile romanico poi rielaborato in barocco). Proseguiamo ora sul tracciato ciclopedonale che borda il T. Prino e si collega all’Aurelia (e alla ciclabile costiera), avendo noi sin qui percorso globalmente circa 10 km. Per il rientro al punto di partenza possiamo decidere di utilizzare la linea TPL (bus ogni mezz’ora) o di utilizzare il nuovo tratto di ciclabile bordo mare che ci impegna per ulteriori 2,5 km, regalandoci però degli scenari ragguardevoli» fanno sapere dal CAI.

