Il Verona batte il Lecce e stacca lo Spezia

L’Hellas Verona vince in trasferta lo scontro salvezza con il Lecce e raggiunge quota 30 punti, portandosi a meno uno dai salentini e staccando lo Spezia, ora terzultimo a quota 27, a più tre dalla Cremonese penultima (chiude a 17 la Samp, che ha una partita in meno: blucerchiati impegnati domani a Udine). A decidere la sfida del Via del mare e a dare la momentanea e virtuale salvezza agli scaligeri, la rete al 71mo di Cyril Ngonge.

