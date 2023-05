Pieve di Teco, standing ovation per i ragazzi di OrchestrAbili durante la prima del loro tour, «Travolti dall’energia e dalla gioia»

Pieve di Teco. Standing ovation e un bis per i ragazzi di OrchestrAbili nel loro debutto del tour in Liguria partito da Pieve di Teco oggi pomeriggio. Rotto il ghiaccio i ragazzi hanno cantato brani scritti da loro buttando fuori e facendo conoscere al pubblico le loro emozioni, la loro visione del mondo, i loro sentimenti. E da lì nascono nascono canzoni- come Ugo- per scacciare la rabbia che dietro ha una storia particolare e curiosa, dediche al grande Ludwig van Beethoven, sull’amore o di come non ci sia niente di sbagliato nel preferire i giorni di pioggia. Una chiesa gremita ha accolto i ragazzi di OrchestrAbili, tutti diversamente abili dai sedici ai settant’anni che hanno intrattenuto e coinvolto il pubblico nella loro performance. Le canzoni sono composte e scritte da loro con l’affiancamento di musicisti professionisti: un pianista, un percussionista jazz, due chitarristi, una chitarra bassa, strumento a fiato e ukulele.

«Siamo trasformati dall’emozione e dalla gioia- racconta il coordinatore del progetto Claudio Massola alla fine del concerto- i ragazzi non solo hanno retto ma si sono divertiti e hanno stupito tutti proprio perché c’era un’energia, una carica che uno non si aspetta e come sempre al contatto con la diversità se ci si entra davvero dentro si capisce che la cosa è sovvertente perché non siamo noi che aiutiamo loro, che li supportiamo ma se facciamo tutto come deve essere fatto ne traiamo noi un grande forza, una grande voglia di andare avanti su questa strada».

