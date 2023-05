Platek incontra squadra e mister, Semplici: “Ci ha detto cose importanti”

C’è amarezza ma non scoramento in Leonardo Semplici dopo il ko contro la Cremonese, che complica ulteriormente i piani salvezza dello Spezia: “Sono arrivato in un momento particolare, non ho avuto modo di scegliere nessun tipo di giocatore com’è normale. Abbiamo avuto tanti infortuni, ma nonostante questo ci siamo sempre espressi in una certa maniera”, spiega in conferenza stampa. “Se fai partite come stasera, crei agli altri le occasioni per far gol e diventa tutto difficile. Esci battuto e che vuoi raccontare? Ma chi ha visto la gara ha visto uno Spezia in salute, che ha dato tutto. Per me abbiamo fatto la gara per più di 40 minuti, non so quanti tiri abbiamo fatto e purtroppo non riusciamo a buttarla dentro, che è quello che determina le gare. Ballardini ha detto che meritavamo qualcosa di diverso, ma conta il risultato che è negativo. Domattina ci ritroviamo, dobbiamo mandare il messaggio che ci crediamo, per noi e per i nostri tifosi che ci chiedono impegno e di lottare fino alla fine. Siccome vogliamo realizzare questo obiettivo da domattina cominciamo a preparare il Milan”.

Nonostante i risultati recenti, lo Spezia è vivo ma ora servirà dare basi ancor più solide a livello mentale, perché la sconfitta di questa sera rischia di pesare: “La carica sicuramente dobbiamo ritrovarla a livello morale, non prestazione. Se ogni domenica crediamo queste opportunità e non la buttiamo dentro, abbiamo difficoltà. Quando perdi tutto passa in secondo piano, gli altri si avvicinano, non ci sono punti ed entra scoramento. Non è finita, sapevamo che stasera era importantissima e volevamo fare un altro risultato. Purtroppo usciamo sconfitti ma mancano quattro partite, ci sono punti per salvarci e andiamo avanti convinti per arrivarci. Abbiamo fatto un tempo buono e poi ti fai gol da solo andando sotto. Rientri in campo, prendi la traversa, rifai la partita e prendi gol su palla inattiva. Siamo stati 90 minuti nella metà campo della Cremonese, ma questo non vuol dire vincere ma che ci crediamo e che vogliamo invertire la rotta. La squadra è viva, nonostante la sconfitta ci crede e io in primis”.

