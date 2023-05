“Un sentito ringraziamento a Matteo Salvini per essere passato a Sarzana. Sappiamo quanto sia impegnato in questi giorni. E’ stato un onore e un piacere averlo con noi. E’ stata una visita importante per ribadire e rafforzare il sostegno della Lega a Cristina Ponzanelli, per un secondo mandato che possa portare avanti la svolta che è stata data a Sarzana in questi anni. Ovviamente mi unisco al ringraziamento fatto da Salvini all’amministrazione uscente e a tutti i candidati che hanno deciso di mettersi al servizio di Sarzana”. Lo afferma in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli, segretaria provinciale della Lega, a commento dell’odierna tappa sarzanese del leader leghista.

L’articolo Pucciarelli: “Visita Salvini importante per ribadire e rafforzare sostegno Lega a Ponzanelli” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com