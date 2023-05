Quattro squadre della Protezione civile pronte a partire dalla Liguria per portare soccorso in Emilia-Romagna

La Colonna Mobile di Protezione Civile partirà domani con 4 squadre e 20 operatori e con un’idrovora da 9 mila litri destinazione Imola per aiutare l’Emilia Romagna, colpita nei gironi scorsi da una violenta ondata di maltempo.

“Da subito – spiegano il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Protezione Civile – abbiamo risposto presente per offrire la nostra solidarietà e un aiuto concreto alle regioni limitrofe che ne hanno bisogno, sperando che la situazione si possa risolvere nel minor tempo possibile. La nostra Sala Operativa di Protezione Civile è stata contattata fin dalle prime ore e già dal giorno dopo l’evento calamitoso i funzionari hanno svolto sopralluoghi per capire quali potessero essere gli interventi da effettuare, pronti ad offrire fin da subito il nostro pieno supporto”.

