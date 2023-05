Rapallo: bimbo di 5 anni in monopattino, investito da auto in corso Assereto, di corsa al Gaslini

Poco dopo le 18.3o un bambino di 5 anni è stato investito da un’auto in corso Assereto, pieno centro di Rapallo, mentre attraversava, in monopattino, la strada sulle strisce pedonali. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto il 118 con l’automedica Tango2, la Croce Bianca rapallese e la polizia urbana. In un primo tempo il bambino era stato giudicato in codice rosso, poi derubricato in giallo. Assistito dal medico, è stato trasferito all’Istituto Gaslini anche per accertamenti. La polizia sta provvedendo agli accertamenti di rito. Verranno anche esaminati i filmati delle telecamere.

