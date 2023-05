Sampdoria Primavera, a Cesena meglio un punto che niente (2-2)

Genova. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Come considerare il pareggio, ottenuto dalla Primavera blucerchiata a Cesena? Difficile dirlo adesso che sono terminate tutte le sfide della 30esima giornata… Se infatti il pari tra Napoli e Milan lascia i partenopei a 11 lunghezze distacco, la vittoria dell’Atalanta sul Cagliari consente ai bergamaschi di avvicinarsi ad 8 punti dalla Samp (a 4 giornate dal termine), che non danno per adesso nessuna certezza di essere fuori dal rischio play out.

E’ un Doria nel ‘limbo’ perché a soli 4 punti, davanti, ci sono la Juventus e il Frosinone (e a 2 l’Inter) e quindi i possibili play off, ma gli addetti ai lavori sanno benissimo che le problematiche estive nell’assemblare la rosa, a bocce ferme di fine campionato, dovranno far sembrare oro una sopraggiunta salvezza.

