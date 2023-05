Camogli. Drammatico soccorso in una affollata San Fruttuoso poco dopo mezzogiorno, quando una turista cinquantenne è stata colta da un malore di origine neurologica.

Dal porto di Camogli è partita l’idroambulanza della Croce Verde. In un primo momento dall’aeroporto Colombo di Genova è decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, poi dirottato a Carpasio nell’Imperiese per un caso più grave, dal momento che il codice rosso della paziente di San Fruttuoso, è stato poi declassato in giallo.

