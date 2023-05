Santo Stefano al Mare si prepara all’estate. Al via il ripascimento delle spiagge

Santo Stefano al Mare. In vista della stagione estiva, ormai alle porte, hanno preso il via i lavori di ripascimento delle spiagge a Santo Stefano al Mare. Gli interventi si stanno svolgendo in questi giorni e termineranno il 31 maggio con relativa interdizione di transito nelle aree interessate, per motivi di sicurezza.

Queste le zone in cui si sta interevendo: spiaggia libera via Gianni Cozzi, Beach Club, spiaggia libera lungomare D’Albertis-piazza Baden Powell, Baia Azzurra, spiaggia Santa Caterina, spiaggia ex stazione “case bianche”.

