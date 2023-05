Visita al Museo dei ciclismo, poi una bella pedalata e la merenda in Piazza Brin

Sabato 13 maggio anche La Spezia ospiterà la 24esima edizione di Bimbimbici, la pedalata che si trasforma in una vera e propria occasione di festa per tutti coloro, grandi e piccini, che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. E alla Spezia il programma si arricchisce con una visita guidata al Museo nazionale del ciclismo, in Via dei Pioppi 10, che precederà la pedalata, che seguirà questo percorso:

– Via dei Pioppi

– Via N. Fieschi

– Via delle Cave

– imbocco ciclabile di Via dei Pioppi

– attraversamento Viale N.Sauro

– proseguimento su ciclabile lungo Via Zara

– Via Monfalcone

– Viale N.Sauro

– Piazzale Montegrappa

– ciclabile su Viale Ferrari

– Via Roma

– Piazza Brin

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com