A Sassello bambini e anziani in gita alla Madonna dei Partigiani: “Pensare al futuro senza dimenticare il passato”

Albisola Superiore. Si è svolta ieri un’iniziativa promossa dall’Associazione Judax Agorà, dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Savona e dal Settore dei Servizi Sociali del Comune di Albisola Superiore. Si è trattato di una gita che ha coinvolto 60 persone fra cui 11 anziani dell’Rp San Nicolò e Giuseppe di Albisola Superiore (perlopiù non deambulanti), una decina di bambini, i loro genitori, i Soci della Judax Agorà, alcuni utenti del Dipartimento di Salute Mentale, operatori dell’Asl e dell’ RP, i Presidenti e i membri delle Anpi di Albisola Superiore, delle Fornaci di Savona e di Sassello; ha portato i suoi saluti anche il Sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo.

La destinazione è stata la Madonna dei Partigiani, area sita in località di Montesavino a Sassello, che prende il nome da una chiesetta fatta edificare al termine della seconda guerra mondiale come voto alla Madonna per aver protetto due membri della famiglia Macciò sfuggiti ai rastrellamenti e quindi sopravvissuti.

» leggi tutto su www.ivg.it