Al via il restauro dell’antico ponte in pietra sul torrente Bettigna

Un altro cantiere per il Comune di Castelnuovo Magra e un’altra opera che si inserisce nel quadro dei tanti interventi pubblici realizzati in questi mesi dall’amministrazione comunale. Questa volta si tratta dell’antico ponte in pietra sul torrente Bettigna lungo la Via Francigena, per il quale nei giorni scorsi sono partiti i lavori di restauro.

“Abbiamo finalmente dato l’avvio al restauro del ponte di datazione incerta ma sicuramente molto antico in località Molino del Piano – precisa Gherardo Ambrosini, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Castelnuovo –. La particolarità di questo intervento è legata al fatto che si tratta di un’opera collocata lungo la Via Francigena che, come noto, attraversa anche il nostro territorio comunale avvalorandolo sia dal punto di vista storico che culturale e quindi turistico”.

Il restauro dell’antico ponte è stato reso possibile grazie alla partecipazione del Comune di Castelnuovo a un bando destinato proprio ai sistemi territoriali turistici.

