Anna Asseretto torna in consiglio comunale. Maggioranza Biancheri a trazione rosa

Sanremo. Con il ritorno dell’imprenditrice Anna Asseretto in consiglio comunale la maggioranza Biancheri si tinge ancor più di rosa e, forse per la prima volta nella storia di Palazzo Bellevue, la coalizione che esprime il sindaco in carica sarà composta da più donne che uomini. E’ questa la nota di colore (rosa ovviamente) che accompagna l’imminente rientro nell’amministrazione comunale dell’ex assessore alla Floricoltura Anna Asseretto, prima dei non eletti nel 2019 della lista Sanremo al Centro, subentrerà in consiglio surrogando il medico chirurgo Eugenio Nocita nominato nei giorni scorsi nel cda del Casinò Municipale.

«Mi fa piacere rientrare e poter tornare a impegnarmi attivamente per la mia città», – sono le prime parole di Asseretto, appena firmato l’atto di surroga di fronte al segretario comunale Monica Di Marco -. «Anche se solo per pochi mesi, sono felice di poter rientrare a sostegno del mio sindaco, per il quale nutro profonda stima. Mi ero dimessa nel 2016 per problemi famigliari e quel passaggio rimane ancora oggi il mio rammarico più grande. La decisione in allora fu obbligata. La mia famiglia aveva e avrà sempre la priorità su tutto. In due anni da assessore riuscimmo con il sindaco Biancheri a riportare i fiori sul palco del Festival, nella formula dei bouquet che poi ha avuto grande successo. Ricordo quella battaglia vinta come la più importante dei miei due anni da assessore. Ora spero solo di poter dare il mio piccolo contributo da consigliere da qui al prossimo anno, quando ci saranno le prossime elezioni amministrative».

