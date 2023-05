Bordighera, al via l’attività di sostituzione parziale dei cassonetti per la raccolta differenziata di plastica e carta

Bordighera. Il Comune di Bordighera informa che è iniziata l’attività di sostituzione parziale dei cassonetti per la raccolta differenziata di plastica e carta.

Per una scelta di sostenibilità, i nuovi cassonetti sono in plastica riciclata e questo comporta che non siano dello stesso colore di quelli precedentemente utilizzati; su di essi sono stati quindi apposti adesivi che specificano per quale tipologia di rifiuti possono essere impiegati. Si invitano i cittadini a fare riferimento a queste indicazioni per un corretto smaltimento.​

