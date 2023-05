Bordighera. Il Comune di Bordighera informa che, in occasione delle serate danzanti enogastronomiche in programma dall’11 al 14 maggio 2023 nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, sono stati disposti:

– il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 dell’8 maggio a fine manifestazione in Spianata del Capo, per gli stalli di sosta individuati sul lato nord-ovest;

» leggi tutto su www.riviera24.it