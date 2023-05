Camogli: Vittorio Sgarbi all’inaugurazione del piazzale al monastero di San Prospero

Dom Francesco Pepe, priore nel monastero dei monaci olivetani benedettini di San Prospero a Camogli, è un salernitano con uno spiccato senso manageriale. Il suo predecessore, don Marco Beda Pucci è mancato il 17 gennaio. Lui ha subito pensato come ricordarlo con un’opera concreta che ne perpetrasse anche visivamente la memoria. Ha così deciso di riqualificare (come si dice oggi) la pavimentazione del piazzale interno al monastero. Lo ha fatto in tempo record e ha voluto che l’inaugurazione fosse sottolineata dalla partecipazione di un personaggio eccezionale: il critico d’arte, oggi sottosegretario alla Cultura, professor Vittorio Sgarbi.

