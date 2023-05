Campionato italiano assoluto Rally Sparco: performance convincente di Liberato Sulpizio alla Targa Florio

BB Competition e Liberato Sulpizio si sono congedati dalla Targa Florio in dodicesima posizione assoluta, sesti nel confronto valido per il Campionato Italiano Rally Promozione. Una performance, quella del pilota laziale, che ha ulteriormente alimentato le buone sensazioni destate dalla guida della Hyundai I20 R5 del team Friulmotor, vettura condivisa con Alessio Angeli. Per Liberato Sulpizio, il raggiungimento della pedana d’arrivo è valso la conferma della bontà di un “pacchetto” che aveva già regalato buoni riscontri nelle due precedenti occasioni proposte dal calendario tricolore.

“Siamo contenti, ci siamo divertiti – il commento di Sulpizio – abbiamo fatto dei passi in avanti se guardiamo i distacchi dai migliori. Nel primo giro di speciali ho commesso qualche errore di guida, particolare che non ci ha consentito di lottare per entrare nella top-ten. Siamo comunque soddisfatti, ringrazio BB Competition ed il team che si è superato nel venire incontro alle mie esigenze, affidandomi una vettura che mi è piaciuta tantissimo. Un ringraziamento va soprattutto ai partner che, come sempre, ci aiutano ad essere presenti a queste competizioni così importanti ed al pubblico della Targa Florio, numerosissimo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com