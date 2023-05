Dehors e choschi, dieci milioni a fondo perduto per ampliamento e realizzazione

Regione Liguria estende ulteriormente Cassa Commercio Liguria, lo strumento da 10,9 milioni di euro attivato a luglio scorso per favorire l’accesso al credito delle imprese. Con le nuove modifiche, approvate in giunta regionale, le imprese del settore potranno infatti richiedere le sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto anche per la realizzazione, l’ampliamento o la modifica di chioschi e dehors posti su aree pubbliche e per investimenti per la tutela ambientale e l’uso più razionale delle risorse incluse le misure volte all’efficientamento energetico e all’impiego di fonti di energia rinnovabili.

“Abbiamo sempre detto che Cassa Commercio Liguria non è un provvedimento scolpito su pietra – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti- Con queste nuove modifiche, accogliamo le richieste proposte dalle associazioni di categoria del settore di estendere le condizioni per l’accesso alle sovvenzioni in forma di contributo a fondo perduto al 50%, anche per la realizzazione, ampliamento o modifica di chioschi e dehors posti all’esterno degli esercizi di somministrazione. E in più, in ragione della necessità di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale legati al caro energia e alle difficoltà di approvvigionamento, consentiamo pari agevolazione, anche a chi volesse aumentare le prestazioni energetiche attraverso investimenti di efficientamento e di impiego di fonti rinnovabili”.

