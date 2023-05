Francesco Nappi (Miu) incontra il console russo a Genova: “Stop alla guerra con l’Ucraina. L’Italia esca dall’Unione Europea”

Loano. Sabato 7 maggio il presidente del Movimento Italia Unita Francesco Nappi ha incontrato il console russo a Genova Maria Vedrinskaya.

“Un incontro in cui si è parlato della storica amicizia tra i nostri due popoli, quello italiano e quello russo – spiega Nappi – e di come tutti ci auspichiamo la cessazione del conflitto. Abbiamo espresso la nostra contrarietà, come movimento, alle sanzioni e all’invio delle armi da parte del nostro governo e di come, anzi, la maggioranza degli italiani sia contrario alla guerra e all’invio di armi. La console ci ha ringraziato spiegando che, nonostante l’ostruzione mediatica italiana, la sua nazione sappia della solidarietà e della vicinanza del popolo italiano a quello russo”.

