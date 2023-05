L’Impronta e la trasparenza: “Sacrosanto che un Comune abbia tutte le informazioni in tempo reale”

Un canile… di vetro. E’ quello che L’Impronta vuole sia San Venerio, che l’associazione gestisce da ormai un quinquennio. “Secondo noi i canili dovrebbero essere sinonimo di trasparenza – osservano dall’Impronta -. Soprattutto quelli comunali e quelli privati che hanno in essere convenzioni con i comuni, dove i cani e gatti sono mantenuti con rette sostenute da contributi pubblici: insomma, grazie alle tasse pagate dai cittadini. E sarebbe giusto e sacrosanto per ogni Comune sapere in tempo reale quanti cani e gatti ha in carico, il numero di adozioni, il numero dei decessi, il numero di riconsegne al proprietario, le entrate per rinuncia e quelle per ritrovamento sul territorio”.

