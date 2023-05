Millesimo, approvato il rendiconto 2022 e il bilancio 2023: previsti 2,3 milioni di euro di investimenti

Millesimo. “Ottenuto il parere tecnico del revisore contabile e dell’ufficio finanziario che ne hanno certificato la correttezza formale, il rispetto dei principi contabili e delle regole di finanza locale, siamo arrivati all’approvazione del documento con un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi. Nello specifico il rendiconto di esercizio riferito all’anno 2022 presenta un risultato di amministrazione pari ad euro 1.077.438,61″. A dirlo il vicesindaco e assessore al bilancio del Comune di Millesimo Francesco Garofano.

E prosegue: “Questi dati testimoniano lo stato di salute dell’ente che amministriamo con attenzione nel rispetto della comunità che rappresentiamo e ci permettono di stanziare a bilancio tutti gli importi soggetti ad accantonamenti o a vincoli previsti dalla normativa e potranno tornarci utili qualora nel corso dell’anno, si verificheranno imprevisti ad oggi non contemplati, con la speranza di poter quindi agire senza gravare sulle tasche dei cittadini. L’utilizzo della parte relativa all’avanzo libero sarà meglio definito in sede di riequilibrio di bilancio, ma se le circostanze lo permetteranno, auspichiamo di poter far fronte agli aumenti di spesa causati dalla situazione contingente e poter intervenire su questioni importanti come la pubblica illuminazione, la prevenzione del rischio e la gestione cimiteriale”

